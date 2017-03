Compiègne : se serait risible si...

+

Gouverner c'est prévoir et changer d'hippodrome c'est donc aussi anticiper tous les problèmes à venir. Encore une fois, c'est Sylvain Copier, de Paris Turf, qui a soulevé un beau lièvre. Compiègne remplace Enghien pour raisons économiques en obstacles. Or, il y a des travaux qui ont commencé l'an passé pour mettre ses pistes au niveau et cela a une incidence sur les parcours de plat. Ils sont impactés par les changements des parcours d'obstacles et cela explique que lundi 20 mars il n'y a eu que 14 partants dans le quinté de galop.



La largeur de la piste, en effet, ne permet pas d'aligner plus de participants sur les parcours de 1.400 à 1.600 m, de même que sur le parcours de 2.000 m il ne peut y avoir plus de 15 partants, et un retour à la normale n'est pas prévu avant la fin de l'automne !



Deux questions, donc. Pourquoi, malgré tout, organiser des quintés sur ces pistes ? Et pourquoi s'étonner que la recette PMU diminue, puisque l'on sait que le bon nombre de partants est de 16 dans les quintés ? À une période où on fait très attention aux coûts, c'est étonnant. Bon...