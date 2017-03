Vous avez dit hypothèse ?

+

Deux choix difficiles en effet ce dimanche à Auteuil , où les petits vont bénéficier d'animations puisque c'est le second des Dimanches au Galop. Le Prix Hypothèse est la plus belle épreuve et si elle ne réunit que huit

participants, c'est tout de même la crème des sauteurs sur les haies.



J'imagine un match serré à quatre avec Device, Solway et Blue Dragon qui viennent de terminer dans cet ordre dans le Prix Juigné au début du mois et le rentrant de classe Alex De Larredya vainqueur du Grand Prix D'automne et qui est prêt selon François Nicolle. J'avoue qu'il a ma préférence de cœur car il a été élevé par des amis Jean Luc et Chantal Laval.



Autre hypothèse à choisir, celle du quinté dans le prix Lutteur 3. C'est traditionnellement une course piège car c'est la préparatoire au Prix du Président de la République, le handicap le plus recherché de l'année et beaucoup disputent cette épreuve avec des arrières pensées de poids !



Par ailleurs on y retrouve au départ quelques concurrents qui s'étaient trompés de parcours dans le Prix Karcimont. Iront-ils là où il le faut ? Et ceux qui sur leur lancée de l'hiver étaient favoris ce jour là seront-ils tous encore en bonne forme ? Que d'hypothèses qui ne seront levées que ce dimanche soir.