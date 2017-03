La manifestation s'organise alors que le live betting a déjà débuté

+

Ce n'est pas le seul mot d'ordre de cette mobilisation de mercredi 29 mars qui traduit un malaise certain et une inquiétude pour l'avenir, mais c'est le déclencheur qui va amener entre 4 et 5.000 professionnels du secteur équin à défiler jusqu'à Bercy.





Les organisateurs ont rencontré la préfecture de police de Paris et tout est balisé pour cette première action unitaire. Il y aura des chevaux, un char, des vans et des professionnels en habit de travail : jockeys, drivers, maréchaux-ferrants, professeurs d'équitation... Le défilé devrait être conduit par Mario Luraschi, et une délégation devrait être reçue ensuite à Bercy pour obtenir des garanties d'équité.



En attendant, et c'est ce que révèle encore Sylvain Copier, quelques points de vente ont déjà commencé le live betting et il est prévu, si rien ne change, d'analyser ses premiers résultats d'ici à six mois.