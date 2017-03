Manifestation contre le live betting : que peut-il se passer après ?

+

D'abord, pour certains d'entre vous, bien sûr qu'il y a un quinté dans la 2ème étape du GNT à Marseille-Borély mercredi 29 mars.



Donc, ce premier mouvement unitaire du monde équin, puisque les centres équestres seront également représentés, peut déboucher sur plusieurs résultats. Tout d'abord, et c'est le minimum, une prise de conscience de l'administration, et aussi du ministre de l'Économie, de l'importance d'un milieu qui, pour les courses, fait vivre 70.000 personnes, et pour tout le secteur équin 180.000.



Ensuite, peut-être un geste par rapport au live betting, qui a commencé. Puis des pistes pour une aide financière du secteur, notamment des assurances pour renégocier la TVA. Enfin, peut-être un rendez vous pour mettre en place une vraie politique du jeu en France, qui engloberait les particularités de chaque discipline, casinos, Française des Jeux, courses, poker...



Le problème est qu'il y aura des changements politiques dans les semaines à venir, les législatives après la présidentielle, et que tout cela nous mènera à l'été puis à l'automne, et personne ne peut dire quelle sera la situation sociale de notre pays. Donc, le point positif est bien cet engouement partagé. Après, les interrogations demeurent. Réponse dans les prochains jours peut-être.