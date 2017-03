Manifestation contre le live betting : ça a payé

+

À deux heures du début de la manifestation du secteur équin à Paris ce mercredi 29 mars, Bercy a fait savoir que l'autorisation de live betting accordée à la Française des Jeux dans ses points de vente était suspendue. Pas supprimée mais suspendue. Jusqu'à quand ?



Le défilé a tout de même eu lieu, mais dans un meilleur climat, et entre 2.000 et 3.000 professionnels du secteur étaient présents, dont le président de France Galop Édouard de Rothschild, mais aussi Dominique de Bellaigue, président du trot, Guillaume Maupas, numéro 2 du trot, Dominique Bœuf pour le galop, Sébastien Guarato et Franck Nivard.



On pouvait lire sur les banderoles : "Touche pas à mon cheval" ou "Sauvons notre avenir". Une délégation a été reçue au ministère pour obtenir des garanties écrites, et donc force est de constater que cette première mobilisation, à ce moment, a payé. C'est un des enseignements dont je vous parlais hier, avec bien sûr la suppression de l'expérimentation.