Une bonne action

Le cheval peut avoir différentes fonctions, on le sait, de courses, de loisirs, d'éducation, et de compétitions équestres. Mais il y en a une autre qui émerge depuis quelques années et qui est particulièrement honorable. C'est celle qui consiste à épanouir ou divertir des personnes en situation de handicaps comme cela peut arriver à chacun de nous du jour au lendemain. Plusieurs associations ont ainsi vu les jour ces quatre dernières années mais il y en a une qui existe depuis déjà 20 ans.



Elle s'appelle Equit'Aide handi- cheval Lorraine. Elle est installée à Lixières en Meurthe-et-Moselle, est agrée Jeunesse et sports, est affiliée à la Fédération Française d'Équitation et, preuve de son importance, elle compte à ce jour 15 salariés, une quarantaine de chevaux et plus de 70 adhérents.



Elle a sensibilisé quelques personnalités des courses à son action et l'une d'elle, bien connue, Albert Gozlan, dont l'écurie a eu des champions chez Pierre Levesque et JMB, a eu une idée sympathique pour la valoriser. Il sollicite des dons de saillies de trotteurs auprès d'éleveurs et de haras qu'ils revend ensuite moitié prix à de futurs propriétaires et l'argent récolté est intégralement reversé à cette association qui peut ainsi épanouir et améliorer les personnes handicapées.



Albert Gozlan se démène pour avoir des saillies des meilleurs et finalement c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. À ce jour il en a obtenu près de 25 et c'est donc une somme non négligeable qui est revenue à Equit'Aide .

Cela mérite bien un coup de toque surtout quand on voit les visages illuminés des victimes de la vie. Bravo à lui.



Nb mail de l'association : contact@equipaide.com.