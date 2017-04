Une idée simple : et s'ils parlaient...

+

Je parle des pros du galop qui s'estiment impactés par la baisse des enjeux, qui demandent au PMU des idées mais qui ne jouent pas du tout la carte de la médiatisation et je peux vous assurer que personnellement je galère souvent pour obtenir des vidéos. Parmi ceux ci...





À tout seigneur tout honneur André Fabre qui refuse de parler à la presse française. Bien sûr son palmarès est éloquent mais ce dimanche notamment, et cela arrive régulièrement, il avait un cheval favori à 2/1 qui n'a terminé que 4e. Pourquoi ? Était-il prêt ? À-t-il des manières particulières ? on ne le sait pas et évidemment cela ne plait pas.



D'autres comme lui refusent de parler (Elie Lellouche notamment), pourtant fortement représenté dans les quintés, mais aussi Soumillon) et d'autres se fétichent et ne parlent plus à tel ou tel soupçonné de porter le mauvais œil.



En sport, il y a des conférence de presse avant les matches, et des acteurs parlent après. Cela fait longtemps que le problème est posé aux courses et rien n'avance alors que l'on est dans une société à la recherche de multiples informations. Pas sûr que les jeunes qui sont ciblés pour prendre la relève des joueurs apprécient ce mutisme dans un milieu qui a déjà des règles particulières !