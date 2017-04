André Fabre quand même

+

Il a beau ne pas parler, et donc agacer les journalistes et les turfistes (voir mon dernier édito), il a beau avoir le meilleur palmarès des entraîneurs français, il a beau avoir déjà 71 ans, il est parti sur un drôle de pied en cette année 2017.



Avec ses deux succès de mardi 11 avril à Saint-Cloud dans les 1ère et 6ème courses, il approche déjà des 20 gagnants durant ce mois d'avril, où il a réalisé dimanche 9 avril à Chantilly un coup de trois et le lendemain à Maisons-Laffitte un coup de quatre. Surtout, il a remporté les cinq premiers groupes de l'année, avec des concurrents différents dont les plus impressionnants sont Cloth of Stars chez les 4 ans et Al Wukair chez les 3 ans. Ce dernier, propriété des Qataris, va disputer les 2.000 Guinées britanniques avec de réelles ambitions.



Bravo donc à l’entraîneur qui parait vraiment armé pour réaliser une bien meilleure année que l'an passé, et bravo à tous ces pros que le temps n'arrête pas et qui continuent, pour notre plaisir, à occuper le haut du pavé. Je parle d'Alain de Royer-Dupré, 72 ans déjà lui aussi, "Criquette" Head, 68 ans, et Freddy Head, 69 ans. À coté d'eux, Jean-Claude Rouget, 64 ans, fait presque figure de jeunot.