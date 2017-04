Un beau week-end de Pâques

+

Ces quatre jours s'annoncent très intéressants, avec toutes les disciplines en vedette. Vendredi 15 et samedi 16 avril, c'est le trot qui ouvre le bal avec un superbe quinté vendredi soir à Vincennes, où nous retrouverons Belina Josselyn, Lionel et autre Valko Jenilat. Samedi, Carat Williams et Eye Of The Storm seront en vedette sur le plateau de Gravelle.





Dimanche, Chantilly propose trois belles courses de groupe, dont une préparatoire au Jockey Club, déjà. André Fabre, toujours lui, sera encore à suivre, vu son effectif. Enfin, lundi, avec une semaine d 'avance, Auteuil élira son Président de la République. C'est le handicap le plus recherché de l'année sur le steeple, et je vais essayer d'avoir en vidéos les meilleures informations.



De belles courses en perspective, dont on espère que les meilleurs avant le coup participeront aux arrivées.