Auteuil : une visite qui redonne le moral

Si, en plat, c'est souvent difficile d'avoir des interlocuteurs. Mais il y a des belles exceptions. Ma visite ce jeudi 13 avril à Auteuil m'a redonné du moral. Le soleil aidant, tout le monde était bien disposé, du plus au moins connu, pour commenter l'actualité et évoquer les épreuves à venir.



J'ai été étonné en bien, et c'est vrai que cette discipline, la plus dangereuse des trois, rend les professionnels plus humbles vis à vis des autres professions. Donc, merci à eux, et j'espère que nos vidéos pour le Prix du Président de lundi prochain seront fructueuses pour tout le monde.