Les favoris ont tenu leurs rangs à Vincennes

Commentaires

La réunion de ce samedi était prometteuse sur le papier et elle a donc tenu ses promesses sur la piste ou effectivement tous les chevaux en vue ont fait l'arrivée. Cela a été le cas de Vulcania de Godrel dans le quinté, du petit frère de Traders Jerry Mom pour ses débuts au monté, de Carabinieri parti à moins de 2/1 dans le Pick5, de Carat Williams et du fameux Eye of The Storm qui a conservé son invincibilité au trot monté devant une bonne Evidence Roc.



Alors certains diront que les rapports sont faibles et ils auront raison mais d'autres aussi auront raison de penser que les turfistes qui aiment faire le papier peuvent ainsi être récompensés. Ce d'autant que les deux quintés à venir tout comme les autres courses s'annoncent périlleux. Moralité : ce qui est pris n'est plus à prendre !