Des déceptions et des notes d'avenir

J'avais raison de vous signaler hier que tout ce qui était pris après les arrivées de favoris à Vincennes était un plus avant d'aborder les deux réunions de ce week end de Pâques ! Ce dimanche a été l'inverse et il montre que c'est hélas plus facile de parier sur le foot que sur les courses !

De nombreuses déceptions en effet

À Ecommoy la 2e étape du Trophée Vert a été désastreuse pour les tenants de la logique ! Bugsy Malone et Uniflosa Bella ont été disqualifiés comme Vulcain de Vandel et ce sont trois extrêmes outsiders qui ont pris les trois premières places pour un pick 5 de 12.000 euros !



À Chantilly le quinté a aussi vu la déroute des chevaux en vue à la faveur d'un faux train. On attendait les Fabre dans les trois groupes. Celui du Fontainebleau a été inexistant et celle de la Grotte n'a terminé que 3e largement dominée. Le dernier dans le Prix Noailles s'est imposé mais ce n'était pas celui que l'on attendait puisque Soleil Marin a dominé Akihiro. Bon, certains couplés étaient difficiles et pas sûr qu'il y aura beaucoup de recyclage dans le Président lundi. Un jour sans ? Espérons-le.

Des notes d'avenir

Evidemment Senga qui s'est imposée pour sa rentrée dans le Prix de la Grotte. Elle a confirmé sa belle 4e place du Marcel Boussac à l'automne et sera à suivre mi mai à Deauville dans la Poule d'Essai des Pouliches tout comme Brametot le sera chez les poulains après son net succès dans le prix de Fontainebleau. Quant à Soleil Marin, lauréat d'une préparatoire au Jockey Club, il l'a fait avec application mais je ne le vois pas l'emporter le 4 juin prochain.