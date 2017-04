Prix du Président de la République : Via Dolorosa lauréat d'une course par élimination

+

C'était mon regret et c'était son jour évidemment, puisque la Via Dolorosa est le chemin emprunté par Jésus pour se rendre au Golgotha. Ce Hongre de 5 ans disputait sa 5ème course de l'année, déjà, et il n'a fait aucune faute dans un parcours où seulement 10 des 19 concurrents ont terminé l'épreuve.



7 ont chuté et 2 ont été arrêté. La plus terrible chute a été celle du 2ème favori, Mister Bali, qui est mortellement tombé au 1er passage de la rivière des tribunes. Plus loin, Tourwell, Amirande et Poliboy ont également chuté, et à ce moment Thomas Beaurain et Damien Mescam paraissaient les plus touchés parmi les jockeys.



Via Dolorosa porte les couleurs de Sébastien Guarato, qui a donc encore une superbe corde à son arc - tout ce qu'il touche gagne ! Il est entraîné par Arnaud Chaillé-Chaillé, absent de l'hippodrome, et monté par Olivier d'Andigné, qui a sellé son plus grand succès.



La 2ème place est revenue à Bazille, la 3ème au gris Kyalco, dont le cavalier, Johnny Charron, mérite un coup de chapeau. Il a en effet dû faire une vingtaine de mètres accroché sous l'encolure de son cheval avant de retrouver la bonne position. Bravo pour ce numéro d'équilibriste.



Pour l'avenir, bonne note avec Mon Nickson (la dernière minute), qui n'a cessé de refaire du terrain dans la ligne d'arrivée pour ravir la 5ème place au passage du poteau. Il va s'endurcir et devenir un bon d'Auteuil.