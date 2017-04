Réunion de Fontainebleau mercredi 19 avril : une bonne initiative à améliorer malheureusement

+

Car c'est un raté. Ce mercredi 19 avril, la plupart des courses de Fontainebleau, en réunion 3, à partir de 12h25, portent les noms de journalistes disparus comme André Théron, Michel Bouchet, Jean-Paul Bertrand et l'ami Jérôme Bernardet, dont la mémoire est associée dans la 1ère course à celle de son père Maurice. Cela a déjà eu lieu à Vincennes, sauf pour Jérôme dont c'est une première.





Alors, c'est une initiative louable, bien sûr, sauf que nous, journalistes, et vous, turfistes et soutiens de Jérôme, n'avons pas été prévenus à la suite d'un couac aux multiples responsabilités. J'ai personnellement découvert le programme en feuilletant Paris Turf. Pire encore, je crois que tous les proches des disparus ne seront pas présents parce qu'ignorants de l’événement.



C'est dommage et c'est donc à refaire en plus professionnel. En attendant, si vous souhaitez jouer dans cette épreuve à la mémoire de Jérôme, qui réunit 8 sauteurs de 3 ans, sachez que j'aime bien les numéros 1, 2 et 3 dans cet ordre. Jérôme aurait apprécié.