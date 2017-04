Prix de l'Atlantique 2017 : Bold Eagle avec et sans arrière-pensées

+

Il est au départ ce samedi 22 avril du seul groupe 1 de la réunion d'Enghien, le Prix de l'Atlantique, en 5ème épreuve vers 16h15. Curieusement, c'est sa première course sur cet hippodrome alors qu'il a disputé 30 épreuves sur 38 à Vincennes.





Au départ, Bold devait d'ailleurs disputer le Prix Kerjacques sur la piste du plateau de Gravelle, mais son entourage a changé d'optique pour trois raisons. D'abord, c'est un groupe 1. Ensuite, il voulait justement lui changer les idées. Enfin, et surtout, c'est une piste plate avec autostart, comme à Solvalla où il va courir dans un mois l'Elitloppet.



C'est donc bien joué dans cette optique, d'autant qu'il a fait le vide - ils ne seront que 10 contre lui - et qu'il a tiré l'as derrière la voiture, ce qui devrait, vu sa vitesse de base, lui permettre de prendre tout de suite les choses en mains et d'éviter les incidents.



Sébastien Guarato, Mr Président, ne prend pas cette course à la légère malgré tout. Le crack est prêt, selon lui, pour remporter son 13ème groupe 1 à 6 ans et, dit-il, évoluer à Enghien ne le gênera pas. L’entraîneur présente trois autres de ses 6 ans au départ, dont Billie de Montfort qui a peut-être été la plus affûtée.



Pour l'emporter, Bold devra aussi se défaire d'Ave Avis, drivé par Matthieu Abrivard - Jean-Michel Bazire a pris son samedi off -, d'Up and Quick, qui sera déferré des quatre pieds, et de Tiego d'Etang, 2ème l'an passé de l'épreuve après un départ catastrophique.



Cela devrait passer, évidemment, et ce faisant Bold ne serait que le 6ème à réussir le doublé Prix d'Amérique-Prix de l'Atlantique après, notamment, Ourasi, Coktail Jet ou le dernier en date, Jag de Bellouet il y a 12 ans déjà.