Bold Eagle sur une autre planète

Il l'a fait en se tordant de rire et son driver en faisant la planche jusqu'à mi ligne droite tellement Bold Eagle avait envie d'y aller.





Le crack de Sébastien Guarato s'est imposé avec 3/4 longueurs d'avance sur sa compagne d'entrainement Billie de Montfort (notre jumelé proposé) et Ave Avis drivé par Matthieu Abrivard.



Il est encore meilleur piste plate qu'à Vincennes a déclaré son entraîneur avant d'ajouter qu'il allait bien sûr à Solvalla pour gagner !



Ce sera dans l'Elitloppet le 28 mai prochain, une épreuve qui promet avec Timoko et le phénomène Nuncio.

Mais sur ce que l'on a vu ce samedi à Enghien-les-Bains dans le Prix de l'Atlantique, son 13e groupe 1, son entourage peut avoir tous les espoirs tellement il est maniable, doué et facile en course ! Franck Nivard n'a pas fini de s'amuser avec lui.