Le sort s'acharne sur Jean-Claude Rouget

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, c'est connu. L'entraineur palois a fait un festival en 2016 quand André Fabre était en de ça ! Cette année le taiseux gagne et Rouget subit. Après le virus qui a touché 57 de ses chevaux, après la déception, pour sa rentrée, de l'estimée La Cochère, c'est son fer de lance qui est à terre hélas pour nous.



L'excellente La Cressonniere arrête la compétition à cause de problèmes récurrents au dos qui l'ont empêchée de courir cette année. Elle va donc prendre la direction du haras ou un avenir doré attend, c'est sûr, cette fille de Le Havre.



Elle n'a jamais été battue en huit tentatives et a remporté, notamment, la Poule d'essai des Pouliches et le Prix de Diane 2016. Sa dernière course était à Deauville l'été dernier car souffrante elle n'avait pu disputer l'Arc de Triomphe dont elle aurait été la favorite.



C'était aussi un des espoirs de Jean Claude Rouget cette année qui peut encore compter sur Almanzor bien sûr alors que ses jeunes pousses tardent pour l'instant à se révéler.