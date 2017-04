1

Commentaires

En politique, les commentateurs ne se privent pas de donner leurs avis sur tel ou tel, mais aux courses c'est délicat car les pros n'acceptent pas souvent ces critiques et se renferment après. Tant pis, j'ai deux coups de colère contre un driver et un jockey qui n'ont pas été inspirés ces derniers temps.





Le driver, c'est le jeune Gwenn Junod, qui a confondu vitesse et précipitation dans le quinté de vendredi 21 avril en soirée à Vincennes, le Prix Aléthéia. Son Aigle Jenilou a donc été distancé en fin de parcours. J'espère que cela va tempérer ses ardeurs. Son trotteur est à reprendre.



Le jockey, c'est Aurélien Lemaitre, qui n'a pas su où mettre son galopeur dans la 3ème de Compiègne ce lundi 24 avril, le Prix de Solférino. Il a été dans tous les mauvais coups et le cheval, grand favori, n'a terminé que 3ème, à moins de 2/1 alors que visiblement il avait la pointure. Donc, à rejouer ce Musawaah (entrainement Freddy Head), en espérant que cela ne se reproduira plus.