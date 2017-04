J'ai testé le simple jackpot : impressions mitigées

+

C'était la première ce jeudi de ce nouveau pari du PMU qui, pour 50 centimes de plus de la mise de base, laisse espérer aux jeux simples gagnants et placés la possibilités d'avoir un multiplicateur allant de 1 à 1.000 pour multiplier les gains.





J'ai donc joué notamment le gagnant du quinté à cheval. Mais pas de chance mes jeux se sont vus attribués le coefficient un et j'ai donc moins touché par rapport à ma mise de deux euros que si j'avais joué un pari simple normal.



C'est un peu le défaut de ce jeu qui laisse espérer des gains importants mais qui sur 25.000 paris propose tout de même plus de 20.000 fois le coefficient un. Il faut donc de l'expertise pour, d'une part trouver le gagnant ou le placé, et de la chance pour avoir un coefficient multiplicateur important. Il y en a 1 sur 25.000 combinaisons qui multiplie par 1.000.



Maurice Dahdi mon confrère, largement consulté en amont sur cette nouveauté (et favorable) a donc raison de le comparer un peu au Spot mais je ne crois pas que ce soit le pari le plus excitant de la gamme . Bon, je recommencerai pour voir si j'ai un peu plus de chance au coefficient.