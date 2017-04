La scoumoune poursuit Auteuil

+

C'est pas la bonne année pour le principal hippodrome d'obstacles en effet ! Après le quinté annulé pour cause de grève, après le gag des chevaux qui se sont trompés de parcours, c'est la Grande course de Printemps qui a été neutralisée ce samedi alors qu'il ne restait plus que 12 chevaux en course (dont nos favoris) à la suite de la chute au premier tour dans le tournant d'Auteuil du jeune cavalier Angelo Ruiz Gonzalez qui montait Bonjour Bonsoir.



Il n'a pu être évacué avant que le peloton ne surgisse au loin et donc aussitôt les commissaires ont neutralisé l'épreuve pour éviter de nouvelles collisions. Bien entendu tous les paris de l'épreuve sont remboursés et elle sera recourue vendredi prochain à l'occasion d'une nouvelle réunion d'Auteuil mais ce ne sera pas le quinté puisqu'il aura lieu le soir en nocturne à Vincennes. Les commissaires ont donc bien réagi en appliquant le principe de précaution.



Reste à savoir si vendredi prochain les concurrents tombés seront de nouveau dans la course ou si on ne retiendra que ceux qui étaient encore en lice pour l'arrivée comme cela se fait au foot quand un match est arrêté. Le jockey a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, il souffrirait du ventre et de la jambe. Je vous tiendrais au courant de son état de santé.



Et il faut signaler que c'est un nouveau mauvais coup pour le PMU et la filière qui se voient privés de la recette d'un second quinté en quatre mois !