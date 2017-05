Adrien Fouassier : vives inquiétudes

+

Le jockey vedette de l'ouest, l'un des cavaliers les plus utilisés par Alain Couétil notamment, a été plongé ce lundi 1er mai dans un coma artificiel par les médecins du CHU d'Angers. Il souffre de plusieurs hématomes au cerveau et sera réveillé dans les prochains jours, en espérant que sa santé s'améliore.



Âgé d'une trentaine d'années il est violemment tombé dimanche 30 avril au Lion d'Angers dans la 3ème course. Il montait un 4 ans de François Doumen, qui a glissé à l'amorce du dernier tournant alors qu'il était en tête du peloton. L'infortuné jockey est resté allongé sur place pendant une heure avant d'être évacué par un hélicoptère du Samu. Toutes les autres épreuves de la réunion ont aussitôt été annulées.



Ce n'est pas son premier accident. Adrien Fouassier a déjà été hospitalisé à Angers il y a huit ans, à la suite d'une terrible chute à l'époque, et il avait mis plusieurs mois pour revenir. Nous lui souhaitons le meilleur et le plus rapide rétablissement, et soutenons ses proches bien entendu.



NB : Quand au jeune cavalier tombé samedi 29 avril, il va mieux et il y a eu pour lui plus de peur que de mal. Il devrait remonter très vite et peut-être même dès vendredi prochain à Auteil.