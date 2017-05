Terre sur les traces de sa sœur Trêve

+

L'histoire est belle. Terre, la petite sœur de Trêve devrait disputer, si tout va bien m'a dit "Criquette" Head, le Prix de Diane le mois prochain avec, on le souhaite, des chances de terminer sur le podium, voir mieux. La décision a été prise ce mercredi 3 mai après le succès de la pouliche de 3 ans dans une course à conditions à Chantilly, le Prix de Champlatreux. Elle s'y est imposée nettement de bout en bout sur une piste souple qui lui a bien convenu.



C'est sa première victoire après trois tentatives. 2ème avec Thierry Jarnet pour ses débuts derrière une pouliche de Freddy Head, elle avait ensuite terminé 4ème à Maisons-Laffitte pour sa rentrée avec Thierry Thulliez, avant, donc de s'imposer cette fois avec Alexis Badel, qui devrait monter régulièrement pour "Criquette" ces prochaines semaines.



Terre avait défrayé la chronique aux ventes de Deauville il y a deux ans où, finalement, la famille Head l'avait conservée, jugeant la dernière offre d'un million d'euros insuffisante. Sa sœur a remporté le Diane en 2013 et détient toujours le record de l'épreuve avant, évidemment, de s'illustrer dans l'Arc de Triomphe. Les parents, Motivator et Trevise, ont de quoi être fiers de leurs enfants !