Critérium des 4 ans 2017 : vous avez dit déferrés ?

C'est un très beau quinté qui se dispute samedi 6 mai à Vincennes avec la qualité et la quantité dans le Critérium des 4 ans, vers 15h15 puisque l'on revient aux horaires normaux des quintés du week-end. Ils sont 18 au départ, tous déferrés et tous sur la distance de 2.850 m. Certains sont sans les quatre fers pour la première fois et ce sont les favoris : Django Riff, Dreammoko et Dijon. Leurs entourages ont attendu ce moment important pour se donner les meilleurs atouts.



Dans cette génération, l'élite n'est pas fixée. Que ce soit chez les femelles ou les mâles, les arrivées sont changeantes, et qui plus est le lauréat du Critérium des 3 ans cet hiver, Diego Du Guelier, est absent. C'est donc très ouvert. Cela dit, un match s'annonce passionnant. Il oppose par chevaux interposés Philippe Allaire à Richard Westerink.



Le premier est le double tenant du titre puisqu'il a remporté cette course il y a deux ans avec Bird Parker et l'année dernière avec Charly du Noyer. Aucun entraîneur n'a réussi la passe de trois de suite pour l'instant, et s'il y arrive avec Dawana ou Django Riff, ce sera la troisième fois avec des fils et filles de Ready Cash. Un exploit.



Le second présente, lui, un fils de Timoko, Dreammoko, malheureux la dernière fois, dont le père a remporté l'épreuve en 2011. Dreammoko est drivé par Jean-Michel Bazire qui, s'il l'emporte, gagnera, lui, son 5ème Critérium des 4 ans, ce qui n'est pas loin du record. Réponse vers 15h18 (voir mon pronostic).