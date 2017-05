Guarato : ça plane pour lui

+

Incroyable ! C'est encore une de ses représentantes qui a remporté le Critérium des quatre ans ce samedi à Vincennes. Darling du Reux s'est imposée avec une rare facilité dans un temps proche du record de l'épreuve. Toujours bien placée, elle a jailli à mi-ligne droite et son driver David Thomain n'a laissé aucune chance alors à ses adversaires. Une autre jument Draft Life a pris la seconde place devant le bon finisseur Dragon des Racques, Dawana et Drole d'Espoir. Les cotes des trois premiers : 15, 22, et 75 /1.



Cela faisait dix ans qu'une jument n'avait pas remporté cette épreuve mais à Guarato rien d'impossible ! L’entraîneur de Bold Eagle a remporté après ce succès cinq des sept groupes un qui ont lieu cette année dont trois avec Bold Eagle et il yen a d'autres à venir. Un seul parieur a trouvé la bonne combinaison dans l'ordre (600.000 euros) et les favoris ont donc été décevants.



Dreammoko a mené avec JMB et il n'en pouvait plus à mi-ligne d'arrivée. Django Riff à son extérieur a lui cédé à la fin mais pour les places. Dijon toujours bien placé n'a pu accélérer et il ne termine que 7e loin devant mon autre dernière minute Dream Life toujours aux derniers rangs avec Doberman qui termine en queue de peloton. Beaucoup de surprises et d'interrogations après cette course et une seule affirmation: Guarato for ever et partout puisqu'il a aussi remporté à Auteuil le Prix du Président de la République en tant que propriétaire.