La casaque Wertheimer en mode rétro

Avec deux et demi de chute ce week-end du 8 mai, et pas n'importe qui. Dimanche, à Chantilly, Plumatic, qui passe pour être de la partie au Jockey Club et était le grand favori du Prix de Guiche, a nettement été battu par le Pantall Phelps Win. Son entourage a laissé entendre que le terrain très souple n'a pas convenu au poulain, mais il a été décevant. Il faut espérer du soleil en juin.



Ce lundi, Akihiro passait un test à Saint-Cloud en vue du Derby d'Epsom, dans lequel il est engagé. Il n'a terminé que 3ème du Prix Greffulhe, nettement battu par le Laffon-Parias Recoletos. J'ignore si, malgré tout, les 3 ans vont assurer leurs engagements, mais ce ne sont plus des penaltys comme on pouvait le penser.



Quant à Argentic, qui était le second favori du quinté, le Prix du Bel Air, il a cette fois mené alors que précédemment il avait bien terminé 2ème d'une course similaire. Il n'a fini cette fois que 5ème, rattrapé à la fin par des attentistes motivés. La casaque a connu de meilleurs moments, et les turfistes qui la suivent également. Mais un peu d'humilité ne fait pas de mal.