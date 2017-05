Sans doute deux superbes quintés à Deauville

+

Réagir

Sans doute car si c'est acté pour la Poule d'Essai des Pouliches samedi avec 18 partantes, ce n'est pas encore le cas pour les poulains dimanche. Ils sont encore 15 engagés dont huit Britanniques et les derniers forfaits sont prévus vendredi à 11h. Si tout le monde court ce sera, je pense, à 15 le quinté avec des éléments de valeur coté tricolore comme National Défense le Criquette Head, Mankib le Freddy Head et Plumetot le Rouget. Coté irlandais on verra sans doute à l'œuvre un très bon poulain Caravaggio (le Caravage) qui est encore invaincu et qui va porter les espoirs de l'écurie de Coolmore.



Pour les pouliches, les françaises ont la cote samedi notamment la Niarchos Senga, la Fabre Via Ravenna ou la Rohaut Wajnah.



C'est la première fois qu'un week-end entier de Poules a lieu à Deauville. La seule épreuve disputée l'an passée avait donné satisfaction aux entraîneurs à tel point que beaucoup souhaitent conserver la piste à l'avenir et non plus revenir à Longchamp quand l'hippodrome sera fonctionnel.



Du succès ou pas de ces deux jours, ou on annonce hélas de la pluie, viendra sans doute un élément de réflexion plus approfondi.