Un beau challenge

Je suis assez critique du galop pour cette fois féliciter ses dirigeants d'avoir choisi dimanche, de préférence au handicap, la Poule d'Essai des Poulains avec 13 partants seulement.



Il faut espérer qu'il n'y aura pas de forfait car cette épreuve classique avec une tirelire de dix millions d'euros pour l'ordre et le numéro plus est très excitante avec 4/5 champions qui se tiennent de très près, des tricolores et des Irlandais.



Avec si peu de partants et sur cette belle ligne droite de Deauville, les meilleurs devraient bien se comporter et je pense qu'il y aura de nombreux vainqueurs, plus en tout cas que d'habitude.