Head, Rouget, Hamdam al Maktoum : le trio gagnant de ce dimanche ?

Tous les trois, en effet, ont de bonne chances de ne pas repartir bredouilles d'une belle seconde réunion de Deauville où ils sont multi représentés.



Freddy Head a quatre partants dont deux bonnes chances dans les deux courses de Groupes. Jean-Claude Rouget présente deux inédits qui sont à suivre et a aussi deux bonnes chances de bien faire dans les deux groupes.



Enfin Hamdam Al Maktoum, très investi dans les courses comme son frère Mohammed, a lui en tant que propriétaire, trois possibilités sérieuses de vaincre.



Ce qui est étonnant, c'est que sont trois personnalités qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de réussite sur cette piste ! On prend les mêmes et on recommence dirait-on. Oui mais comme ce sont des gagnants, pourquoi s'en priver ? La réponse dimanche soir .