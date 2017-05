Brametot comble son entourage

+

C'est donc lui qui a remporté du plus court des nez la Poule d'Essai des Poulains qui était le quinté de Deauville. Un bon investissement donc pour le cheikh du Qatar, présent à Deauville, puisqu'il a acheté récemment à l'amiable la moitié du poulain à Gérard Augustin Normand qui en conserve donc 50% et qui connait une nouvelle réussite spectaculaire dans ces poules comme son entraîneur.



Jean Claude Rouget a effectivement retrouvé le sourire après ses déboires de ces derniers temps et Christian Demuro a lui confirmé son sang froid en revenant ajuster Le Brivido qui l'avait un temps dépassé dans la ligne d'arrivée.



3e Lanfranco Dettori a lui montré qu'on ne peut pas le négliger dans une course de haut niveau. Les O'Brien ont déçu même si la dernière minute a terminé 5e. Quant à National Défense et Mankib ils ont terminé loin. Le premier m'a paru connaitre des problèmes. On en saura plus demain. Le gagnant ira-t-il sur le jockey club ? On le saura aussi très vite mais je ne suis pas certain qu'il tienne les 2.100 mètre En tout cas le vainqueur au combiné de ces deux poules est sans conteste Pierre-Charles Boudot. Troisième des pouliches et second des poulains. II a réussi son week-end !