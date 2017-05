Le grand Steeple Chase de Paris sera le Quinté dimanche

+

Puisqu'il n'y a eu aucun forfait ce jeudi, date de clôture des engagements, ils seront donc 15 au départ de cette 139e édition pourvue d'une allocation de 850.000 euros et qui va durer 7' avec 23 obstacles à franchir.



Cette épreuve la plus prisée en obstacles, a été crée en 1874 et s’appelait initialement le Grand National pour concurrencer celui de Liverpool. Elle n'a pas été courue à quatre reprises.



Jean Paul Gallorini sera triplement représenté et Guillaume Macaire, qui a fait le jumelé gagnant l'an passé, aura lui deux représentants. Ses chevaux sont en forme comme le prouvent ses résultats de province.



Les deux favoris seront sans aucun doute So French, le lauréat de 2016, et la jument Perfect Impulse qui a remporté deux des préparatoires. Son jockey Tristan Lemagnen, 18 ans, a d'ailleurs pris son joker pour la journée car il était initialement à pied.



Au niveau du jeu, ce sera le premier Epic E Day, une déclinaison des EpiqE Séries qui vise à valoriser d'autres courses importantes du calendrier. Au lieu de dix, il y aura donc cinq millions pour l'ordre et le numéro plus ! On y reviendra ce week-end.