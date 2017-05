Guillaume Macaire : en avant toute

+

L’entraîneur de Royan, tête de liste en obstacles depuis plusieurs années, devrait connaitre plus de réussite ce dimanche que samedi après midi où il n'a pu prendre que des places.



Il aligne à lui tout seul 15% des partants du jour, 13 chevaux sur 89, ce dans sept épreuves sur huit. Il a, à chaque fois, de bonnes chances de l'emporter ou de terminer dans les trois.



Evidemment il se satisferait, malgré tout, d'un seul succès, dans le Grand Steeple où il aligne deux concurrents dont le favori So French.



C'est une épreuve qui lui réussit puisqu'il l'a déjà remporté à quatre reprises dont trois fois ces quatre dernières années. Une nouvelle victoire le rapprocherait du record du regretté Bernard Sécly qui est de six succès.



Mais il sera aussi bien représenté dans la 1re avec un cheval qui est la propriété de Joel Hallais, dans la 3e, dans la 6e et surtout dans la 7e, l'autre Groupe 1 du jour, le Prix Ferdinand Dufaure où ses 3 représentants sont à même de suppléer son meilleur cheval sur la touche Edward d'Argent. Ce 21 mai pourrait donc être la Saint Macaire. Réponse vers 18h.