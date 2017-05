Guillaume Macaire et So French au firmament

+

Sans problème et avec une belle monte de James Reverley, le favori a remporté ce 139e Grand Steeple Chase de Paris qui était le beau quinté de ce dimanche. Toujours bien placé il a porté l'estocade à la sortie du dernier tournant pour se détacher nettement après le saut du dernier obstacle de la jument Perfect Impulse qui a bien couru pour sa 1re tentative à cinq ans dans la course. Carriacou a terminé 3e devant deux outsiders Sainte Turgeon et Bipolaire.



So French est donc le 9e cheval à gagner l'épreuve deux années de suite et cela vaut pour son cavalier. Quant à Guillaume Macaire, victorieux de trois courses sur les cinq premières de la journée, il a exulté de joie comme quoi il est des victoires qui dépassent les habitudes.



C'est en tout cas son 5e succès dans le Grand Steeple Chase et il n'est plus qu'à une victoire du record du regretté Bernard Sécly qui demeure bien sûr à sa portée. Sa propriétaire Magdalen Bryant en est elle à son 3e succès. Tous les participants à la course ont bien sauté les obstacles, à l'exception, et c'est dommage pour son entourage, de La Sulfureuse qui a refusé de prendre le départ.



Âgé de six ans seulement So French demeure donc invaincu cette année et sans incident on n'a pas fini de le voir en piste, pour notre plus grand bonheur.



À noter que j'indiquais le tiercé ordre en quatre chevaux mais que le quinté plus difficile n'a rapporté que 50 euros dans le désordre, ce qui est peu. Quant à la vidéo, eh bien Paulaugas a malheureusement été arrêté tout comme Mon Nickson, Mali Borgia, Vanilla Crush et Valtor. Neuf chevaux seulement ont donc terminé l'épreuve sur 15 au départ.