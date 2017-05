Que faire pour trouver un quinté en ce moment ?

+

Je suis dans le Schwarz, je l'avoue. Et je suis pas le seul parmi les journalistes, pronostiqueurs, joueurs, à faire le dos rond en espérant un retour de flamme. Depuis 10 jours, les outsiders surtout au galop, mais aussi au trot, s'invitent aux arrivées. Et j'avoue ne pas les voir venir, ce qui est agaçant car ils viennent de loin et profitent dans le même temps de contre-performances des chevaux en vue.



Ainsi, ce lundi 22 mai, Aprilios dont l'entourage déclarait ne viser qu'une petite place sur la foi de ses dernières déceptions a pris la 3e place à 50/1. Dimanche 21 mai, Sainte Turgeon a déjoué les pronos à 40/1. Samedi, c'est le vainqueur Quiliano qui s'est réveillé à 23/1. Vendredi soir, le pompon, 96/1 pour le lauréat Totem d'Azur. Et auparavant, Prince Nomad à 21/1, Crepuscule Des Dieux à 30/1 ou Apache de chenu à 30/1 s'étaient également illustrés à ce niveau !



Dans le même temps les enjeux se tiennent au PMU et c'est en cela tout à fait extraordinaire. Mais j'aimerais bien un fluide pour deviner ces surprises et pas sûr que le quinté de mardi à Chantilly avec des 3 ans méconnus ne soient pas de la même veine !



Que faire ?