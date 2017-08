Joie et tristesse pour Freddy Head

1

Commentaires

Son bel hongre gris ne paraîtra plus en piste, hélas. Solow, blessé l'an passé, ne s'est jamais vraiment remis. À l'entrainement il n'a pas convaincu Freddy de lui faire retrouver la compétition. Il est hongre mais a le droit bien sûr à une super retraite : il a remporté cinq groupes 1 pour l'écurie Wertheimer, un à Dubai, trois en Angleterre et le prix d'Ispahan en France.



Solow parti, Freddy Head peut se consoler avec Terrakova, la fille de Goldikova. Elle a fait une rentrée gagnante dans le prix Cléopâtre et est donc invaincue en 2 tentatives, ce qui la propulse comme l'une des favorites du prochain Prix de Diane. C'est une pouliche qui sort de l'ordinaire avec déjà ses origines puisque son père est Galileo, l'étalon vedette de Coolmore . Elle peut aller loin.



En revanche, déception dans cette même course pour Criquette Head avec Terre, la petite sœur elle de Treve. Elle a calé dans les 200 derniers mètres, peut être en raison du terrain sec ? A revoir en tout cas.