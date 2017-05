Prix du Jockey Club Qipco : quinté ou pas le dimanche 4 juin à Chantilly ?

+

Cela va se jouer à peu de choses. Ce mardi 30 mai, ils n'étaient plus que 13 engagés, dont cinq irlandais O'Brien, mais on attendait une ou deux supplémentations pour jeudi 1er juin au plus tard, celle de Recoletos, le Laffon Parias, et peut-être celle du Godolphin Soleil Marin.



Je pense qu'à 13 la course sera prise pour le quinté avec, puisque ce sera la 3ème épreuve des Epiqe Series, une tirelire de 10 millions d'euros au PMU. On l'espère car il y a des concurrents très intéressants au départ. Brametot va finalement courir. C'est le vainqueur mémorable de la Poule d'Essai des Poulains à Deauville. Gérard Augustin-Normand et le Cheikh Al Thani ont su forcer la main, donc, à Jean-Claude Rouget, qui envisageait plutôt une épreuve britannique.



André Fabre a également laissé Waldgeist, initialement prévu pour le Derby d'Epsom, Plumatic, un Wertheimer très estimé mais qui vient de subir sa première défaite, et Al Wukair, piloté par l'excellent Grégory Benoist. "Dédé le silencieux" a déjà remporté quatre fois la course. Outre les Irlandais, il y a deux Britanniques et un Allemand. Est encore engagé, par ailleurs, un petit poucet entraîné par Nicolas Caullery : Go Fast.



Réponse pour le quinté dans les prochaines heures. Sinon, ce sera ou le Handicap, ou le Grand Prix de Chantilly, s'il y a assez de participants.