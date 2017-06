Le Prix du Jockey Club Qipco ne sera pas le quinté dimanche 4 juin à Chantilly

+

Dommage. Avec 13 partants il l'aurait été mais Aidan O'Brien, qui avait plusieurs engagés, en a retiré un et ils ne seront que 12 au départ dimanche 4 juin de ce championnat pour les poulains de 3 ans à Chantilly. Du coup, le quinté sera dans le Handicap, le Prix Equidia Live, et ce sera plus dur de trouver la super-tirelire de 10 millions d'euros au PMU pour ce qui est la 3ème épreuve des EpiqE Series.



Cela dit, la course promet, et s'il y a sept étrangers contre cinq Français seulement, je pense que ces derniers ont les meilleurs chances. En effet, les six Britanniques et Irlandais ne paraissent pas des foudres de guerre, et certains d'entre eux vont d'ailleurs découvrir les 2.100 m pour la première fois. Les Français sont bons, je crois, notamment Recoletos et Brametot, légèrement devant les trois Fabre, Waldgeist, Soleil Marin et Plumatic.



On note qu'il y a au départ trois fils de Galileo et deux de Dubawi, et que le grand absent est Al Wukair, qui a eu un souci de santé dernièrement et a donc été retiré de la liste des participants.



Coté jockeys, Olivier Peslier et Lanfranco Dettori sont les plus capés dans cette course avec plusieurs succès, et il y a un absent de marque, Christophe Soumillon, qui n'a pas trouvé cheval à son pied cette fois. Rendez vous dès ce vendredi soir pour nos vidéos, bien entendu.