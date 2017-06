Début d'un excitant week-end au galop

+

Avec les poulains de 3 ans en vedette des deux cotés de la Manche. Ce samedi 3 juin a lieu vers 17h30 le Derby d'Epsom avec 19 partants. C'est la course la plus cotée en Angleterre, avec 900.000 livres au vainqueur. C'est la 5ème épreuve de la réunion 6 et on peut bien sûr y jouer.



L’entraîneur irlandais Aidan O'Brien aligne à lui tout seul six partants, dont le favori désigné Cliffs of Moher, un fils de Galileo bien entendu, monté par le premier jockey de l'écurie, Ryan Moore. Son principal rival est le poulain de Frankie Dettori Cracksman, qui est invaincu. Il est entraîné par John Gosden. À signaler que le pilote italien a déjà remporté deux fois la course, mais que l’entraîneur irlandais en est lui à son 5ème succès. Il vise donc la passe de six.



C'est assez rare pour le signaler mais il y a une pouliche au départ. Elles ont le droit de rencontrer les mâles dans cette course. C'est le 19, Diore Lia, qui devait être associée à une apprentie cavalière. Mais l'instance de régulation britannique a refusé sa présence pour son manque d'expérience, ce qui a provoqué un petit tollé .



À signaler aussi qu'aucun concurrent n'a remporté de groupe 1, ce qui est rare, et que la course se déroule sur 2.400 m contre 2.100 m pour le Prix du Jockey club. Par ailleurs, il n'y a aucun pur sang français au départ. Le dernier à avoir remporté l'épreuve est Pour Moi, en 2011.



Ce Prix du Jockey Club 2017 a lieu dimanche 4 juin à Chantilly avec, on l'a signalé, 12 partants seulement dont six Britanniques et Irlandais et un Allemand. Là, les Français, plus aguerris sont les favoris, on y reviendra. Dimanche 4 juin a lieu également le Grand Prix de Chantilly et le quinté, disputé dans le handicap du jour, aura une tirelire de 10 millions d'euros car c'est la 3ème épreuve des EpiqE Series.