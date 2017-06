Prix du Jockey Club : jamais 2 sans 3 pour Olivier Peslier ?

1

Commentaires

Notre crack jockey va disputer ce dimanche 4 juin à Chantilly son 24ème Prix du Jockey Club consécutif, un exploit avec de plus une bonne chance de l'emporter avec Recoletos, un pur sang supplémenté qui, nous apprend Paris turf, est le nom d'un jardin situé dans le centre de Madrid. Curieusement, en 23 tentatives il n'en a remporté que deux, avec Peintre Célèbre et Intello, alors que la seule épreuve qui manque à son palmarès reste le Prix de Diane.



J'avoue que cela me ferait plaisir qu'il gagne. D'abord parce qu'il a une bonne chance. Ensuite parce qu'il demeure un des meilleurs jockeys actuels, surtout dans les grandes occasions. Il a déjà remporté trois groupes cette année, alors qu'il monte moins. Enfin, parce qu'il reste malgré les sollicitations toujours abordable pour le public et la presse, votre serviteur en particulier.



Deux autres raisons m'incitent à lui faire confiance : il a pris le risque de quitter des contrats parisiens pour vivre le plus souvent possible à Bayonne auprès de ses proches, et c'est louable, et surtout il a connu vendredi 2 juin à Epsom une grosse frayeur quand sa jument américaine, apeurée par un orage violent, s'est précipitée contre un petit muret en bord de piste. Olivier Peslier a eu le réflexe de sauter de sa monture, qu'il ne pouvait arrêter à temps. Par chance, il ne s'est pas fait mal et la jument non plus, qui a dû piler sec. Le proverbe dit qu'une chute appelle un gagnant.



Sauf le respect que j'ai pour les autres cavaliers en piste, et notamment Cristian Demuro, j'aimerais bien que notre "Olive" national réussisse la passe de trois. Réponse vers 16h20 dimanche 4 juin.