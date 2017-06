Prix du Jockey Club : Brametot et Demuro domptent les Fabre

+

Réagir

Et de deux ! Après avoir battu de peu Le Brivido il y a trois semaines dans la Poule d'Essai des Poulains à Deauville, Brametot et Cristian Demuro ont donc remis ça en dominant de peu Waldgeist, dimanche 4 juin à Chantilly.



Il va falloir que Pierre-Charles Boudot achète des rétroviseurs lors de sa prochaine rencontre avec le champion de Jean-Claude Rouget. Ce devrait être au pire dans le Prix de l'Arc de Triomphe car les deux poulains devraient apprécier une piste plus souple et la distance un peu plus longue, surtout Brametot, qui s'élance lentement.



À 24 ans, Cristian Demuro est devenu l" second italien, après Lanfranco Dettori, à remporter la course, et il a réalisé en un an un joli doublé après son Prix de Diane l'an passé. Il fait aussi partie d'une famille en or puisque son grand frère Mirco est actuellement en tête des meilleurs jockeys au Japon.



L’entraîneur et le co-propriétaire du gagnant, eux, sont des récidivistes puisqu'ils étaient déjà sur la plus haute marche l'an passé avec Almanzor. Gérard Augustin-Normand a donc vraiment réussi son pari de s'installer dans le trio de tête des propriétaires français en quelques années à peine.



Il ne lui manque que son Graal à réaliser, le Prix de l'Arc de Triomphe, qu'il n'a toujours pas remporté. Ce sera peut-être cette année avec Brametot, qui porte le nom d'une petite ville près de Dieppe, et si c'est le cas, sans doute encore au bout du suspense.