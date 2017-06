Timoko contre Dreammoko le dimanche 18 juin

+

C'est encore un exploit à mettre sur le compte du champion de Richard Westerink. Auréolé de son 2ème succès dans l'Elitloppet, Timoko va disputer à 10 ans, le dimanche 18 juin prochain, le jour du Diane en France, le Kymi Grand Prix à Kouvala en Finlande. Il l'a déjà remporté il y a trois ans et c'est un groupe 1 réservé aux quatre ans et plus sur invitation. Il sera drivé par Björn Goop, bien sûr, et va rencontrer son propre fils, Dreammoko, associé lui à Gabriele Gelormini.



De mémoire, c'est la première fois qu'un champion de père va courir contre un de ses enfants dans la même course, et c'est dû au fait que maintenant la saison de monte commence plus tôt pour les champions, afin de rentabiliser encore plus leur valeur, et que Timoko est un bon reproducteur. Dreammoko a terminé 3ème récemment d'une belle course en Suède en un peu plus de 1 minute et 10 secondes, et cela lui a valu son invitation pour la course relevée, avec un plaisir certain par son entourage.



Je ne sais si les trotteurs comprendront l'étonnante situation mais si le champion était battu par son rejeton, ce que je ne crois pas, ce serait bien amusant.