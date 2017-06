Soirée tropicale : la fête à Vincennes vendredi 9 juin

+

L'hippodrome a de belles journées en juin. Le 25 aura lieu sa principale réunion de l'été avec le Prix du Président de la République, pour les 4 ans au monté, et le Prix René Ballière, sans doute avec Bold Eagle.



Ce vendredi 9 juin est proposée une soirée thématique sympathique, qui se renouvelle tous les ans : celle de la fête tropicale, avec du zouk, des concerts, des dégustations et des animations.



Il y a toujours beaucoup de monde pour y assister et les chevaux sur la piste sont poussés par des supporters souvent novices mais déterminés.



Le beau temps aidant, c'est une belle soirée à ne pas manquer si l'on est proche du champ de courses, qui se prête d'ailleurs bien à ce genre de manifestation.