David Thomain au top

Il ne cesse d’enchaîner les bons résultats depuis l'hiver et d'obtenir des montes et des drives de plus en plus importantes en qualité, preuve de ses progrès. Sébastien Guarato, Jean-Michel Bazire, Thierry Duvaldestin et Philippe Allaire, notamment, lui font confiance et il a apporté à chacun d'eux de belles victoires avec Traders, Briac Dark, Carat Williams et autre Eiffel Tower.



Mercredi 7 juin, il a pris la tête des drivers du GNT en remportant l'étape de Laval avec Violine Mourotaise, et le lendemain il a remporté encore trois courses à Caen. À 29 ans, il en est déjà à plus de 100 succès cette année et son palmarès, s'il est encore vierge de Prix d'Amérique, compte déjà deux Cornulier avec One du Rib et Singalo.



Ce samedi 10 juin à Vincennes, il retrouve Carat Williams dans l'épreuve principale, le Prix Louis Jariel, dont il est le favori, et il sera en piste à plusieurs reprises avec de secondes chances. Mais attention, car c'est justement quand on ne l'attend pas que celui qui a maintenant intégré le top 5 des drivers est le plus redoutable.