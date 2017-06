Une belle journée de Gala à Auteuil ce dimanche

1

Commentaires

C'est une belle revue d'effectif en effet avec hélas peu de partants, 77 pour huit courses, mais en revanche beaucoup de qualité sur la piste. Il y a donc deux groupes un, un groupe deux et un groupe trois.

La Grande Course de haies d'Auteuil

C'est l'épreuve du jour ! Hélas l'un des meilleurs tricolores Device qui a mal au pied et qui ne reviendra qu'en automne. Les Britanniques et les Irlandais ont remporté cette 4e course lors des deux dernières éditions et ils s'annoncent encore redoutables avec quatre sauteurs doués dont les deux premiers du Prix La Barka, la dernière préparatoire. De fait Shaneshill et l'Ami Serge s'annoncent comme les favoris d'une épreuve ou Blue Dragon et Alex de Larredya sont nos meilleures chances.

La Grande course des 4 ans

La France a de meilleures chances avec l'invaincue De Bon Cœur lauréate de ses six tentatives et Prince Ali en progrès. L'Irlande est représentée par Bapaume qui vient de remporter un autre Groupe 1 dans son pays.



Pour le reste on verra si Shannon Rock, 11 ans, est capable de remporter le Prix des Drags face à Bon Augure qui revient bien et Djaggle estimé par son entourage et puis on assistera à un beau match dans la seconde entre Tunis, un Macaire sympathique et Cesare Di Roma très doué. Oui beaucoup d'intérêt à en être ce dimanche à Auteuil.