Prix de Diane 2017 : encore 24

Après le premier forfait ce lundi 12 juin, et même 23 puisqu'une pouliche courrait à Compiègne ce jour. Il y a peu de concurrentes étrangères avant les supplémentations, cinq seulement, mais au moins trois s'annoncent redoutables dont la Coolmore Rhododendron, à l'arrivée des quatre groupes 1 qu'elle a déjà disputé.



Pour les Françaises, il y a Terrakova, qui est toujours invaincue, mais plus Terre. La petite sœur de Trêve a couru ce lundi 12 juin à Compiègne également, dans la 6ème course, le Prix Melisande. Son entourage a préféré lui faire apprendre encore son métier, même si elle reste estimée.



Le deuxième forfait a lieu mardi 13 juin et on devrait connaitre, en principe, les partantes dès mercredi 14 juin. Si le Prix du Jockey Club, on l'a encore vu cette année, reste aléatoire pour le quinté, en général le Prix de Diane a suffisamment de concurrentes, et on l'espère pour le jeu puisqu'il y aura de nouveau une tirelire dimanche 18 juin de 10 millions d'euros au PMU.