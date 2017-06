VIve les vieux

+

Ils ont l'âge de l'expérience et l'humilité des champions et ils vont encore le prouver ce week-end. Timoko pour sa dernière année de courses, en France du moins, continue son festival ce samedi après midi.



Après avoir remporté l'Elitloppet fin mai, il dispute le Kymi Grand Prix en Finlande et en réunion 7 vers 16h45. Un groupe qu'il a déjà remporté, dont il est le favori, et où il est opposé notamment à son fils Dreammoko. S'il gagne ce sera le 15e groupe 1 de sa carrière et pas encore le dernier.



Lundi prochain Freddy Head fêtera ses 70 ans, déjà ! 24h plus tôt il pourrait remporter un 1er Prix de Diane comme entraîneur (il en a déjà remporté quatre comme jockey) avec sa championne Terrakova qui paraît la meilleure chance tricolore. Mais il devra se méfier d'André Fabre, 72 ans, dont les purs sangs sont en pleine forme (encore que pour l'humilité) .Il aligne Kitesurf.



Dans le même temps Alain de Royer Dupré, 72 ans, voit ses chevaux bien se comporter en ce moment, il a gagné le quinté de jeudi, et Criquette Head, 69 ans, reste une valeur sûre au galop alors qu'au trot Jean-Pierre Dubois est de plus en plus impressionnant car il continue d’entraîner et de driver à 77 ans et de gagner des courses.



Coté étalon, le plus recherché a maintenant neuf ans. C'est Galileo, le père de Fränkel entre autres. Bref la Old génération tient encore la route et moi j'aime ça !