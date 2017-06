Trois flèches pour un sacre

+

Réagir

À priori les trois favorites de cette 168e édition du Prix de Diane Longines apprécient le bon terrain. Reste à voir si avec le défilé et la chaleur elles garderont, ce que l'on espère, tout leur influx.



Il y a donc trois pouliches et les autres selon moi. Shutter Speed, Rhododendron et Terrakova qui sont estimées et qui ont montré sur la piste de réelles qualités. Derrière elles tout est possible pour les places et on note cette année de nombreuses concurrents provinciales et deux petits Poucets.



Haya Of fortune, Yellow Storm et Sister Charlie sont entraînées dans l'Ouest, Panthélia et Onthemoonagain dans le Sud-Ouest alors que Turf Laurel et Festive installées à Chantilly sont elles entraînées par Eric Saint Martin et S. Kobayashi dont ce sont les premières partantes à ce niveau. Face à cela, les favorites paraissent incontournables.



Shutter, pilotée par Lanfranco Dettori, est invaincue en trois courses et a notamment battu, en Angleterre, une gagnante de groupe 1, l'Irlandaise Rhododendron a déjà remporté un classique et s'est classée trois fois seconde de mêmes épreuves, enfin la tricolore Terrakova a elle laissé la meilleure des impressions dans ses deux tentatives qui l'ont vu confirmer sur la piste son illustre naissance puisqu'elle est fille de Galileo et de Goldikova. Si la première, dont on dit du bien, est ma favorite, la dernière pour tout ce qu'elle représente est ma dernière minute.



Réponse vers 16h05 au terme de cette très attrayante 4e épreuve de Chantilly.