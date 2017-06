Senga remporte un Prix de Diane Longines mouvementé

+

Il a ainsi fallu attendre dix minutes pour la confirmation de l'arrivée en raison de la chute de la pouliche de Christophe Soumillon. Onthemoonagain a trébuché à mi-ligne droite alors qu'elle se trouvait au sein du peloton et son jockey est tombé à terra, peut être victime d'un tassement avec la pouliche de Gérald Mossé Monroe Bay.



L'arrivée, en tout cas, a été validée et dans cette course EpiqE la seconde favorite Rhododendron a elle été arrêtée dans le dernier tournant victime d'une boiterie. La première favorite est venue à mi-ligne droite comme pour le faire mais a coincé dans les 100 derniers mètres d'une distance trop longue pour elle m'a dit Lanfanco Dettori.



C'est donc Senga pourtant très nerveuse devant les boites et qui débutait sur la distance qui l'a emporté avec un Stéphane Pasquier aux anges car il adore sa pouliche entraînée par Pascal Bary (il était assez confiant sur nos vidéos). Il a devancé la bonne finisseuse Sistercharlie et Terrakova qui a donc fait aussi bien que sa mère Goldikova 3e, elle aussi d'un Prix de diane remporté par Zarkava.



Terrakova a été rattrapée à la fin pour la seconde place. La 4e est donc Shutter Speed et la 5e qui a surpris à ce niveau Turf Laurel entraînée par le Japonais installé à Chantilly Kobayashi. Quant à Maryline Eon, la 1re femme à disputer l'épreuve comme cavalière elle a fini 8e ce qui est un bon résultat car ses chances éraient loin d'être évidentes avant le coup !