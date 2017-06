7ème étape du GNT : le 1er poteau à Reims mercredi 21 juin ?

1

Commentaires

C'est le quinté, avec un non partant, le 6, Berry Felin. C'est à Reims qu'a été crée il y a plus de 30 ans ce Tour de France des régions, qui fait partie maintenant des objectifs de nombreux entraîneurs. La piste est tournante, et donc les concurrents de tête sont en général avantagés, et il me semble que les partants du 1er poteau ont tous une chance de bien se comporter, à commencer par ma favorite, Belline d'Urzy, associée à Matthieu Abrivard, qui a fait l'arrivée l'an passé.



Pour une société de province, le GNT est l'un des deux événements à ne pas manquer avec, en général, le Grand Prix de la ville. L'hippodrome reçoit un pourcentage des enjeux et bénéficie de l'exposition médiatique de la course pour attirer un peu plus de spectateurs. Reste après à les conserver. Gilles Jeziorski, le président de Reims, en convient. Les multiples épreuves organisées au même moment font que les espaces entre les courses de la réunion grandissent.



Ce mercredi 21 juin, par exemple, il y aura 35 minutes d'attente entre la 5ème et la 6ème course. Pas sûr que les spectateurs aient envie de rester sur place, s'ils ne jouent pas ailleurs ou si leurs budgets sont modérés. C'est le revers de la médaille.