Affaire du cobalt : la Norvège se paye Fabrice Souloy

+

Réagir

C'est une sanction sévère qui a donc été prononcée contre l’entraîneur français dans l'affaire du cobalt. Un an après les faits, le tribunal du sport norvégien a suspendu Fabrice Souloy pour 15 ans dans son pays et lui a également infligé une amende de 52.000 euros. La Suède, également partie prenante dans l'affaire, devrait faire connaitre sa décision début juillet, mais nul doute qu'elle ne sera pas trop éloignée de celle de la Norvége.



On le sait, les punitions sont sévères en Scandinavie et d'ailleurs, JMB, plusieurs fois sanctionnés pour des problèmes de parcours, ne veut plus y aller, et récemment Jos Verbeeck et Franck Nivard ont également subi des amendes.



15 ans, c'est quand même beaucoup. En France, les plus sévères sanctions n'ont été que de deux ans, et nul doute que la réussite auparavant de l’entraîneur ornais dans ces pays n'a pas joué en sa faveur. Fabrice Souloy, qui pour la même affaire est interdit d’entraîner jusqu'à la fin de l'année en France, peut bien sûr faire appel, et on espère pour lui alors une réduction de peine, même si cela parait difficilement envisageable.



Reste en revanche l'extension possible de la punition... L'Union européenne du trot, à laquelle appartiennent tous les pays concernés par l'affaire, souhaite une égalité de sanctions. Le problème à ce niveau, comme je l'ai dit, ne s'est jamais posé en France et, prudents, les dirigeants du trot vont étudier à partir de lundi prochain 26 juin toutes les options possibles. Mais la tendance ne joue pas en faveur de Fabrice Souloy.