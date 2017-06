Quelle journée de gala à Vincennes !

+

Réagir

C'est l'une des plus belles de l'année qui va donc avoir lieu par beau temps ce dimanche avec des champions exceptionnels sur la piste. Une réunion avec des animations également pour les néophytes qui aiment mieux les jeux vidéo et une tirelire de cinq millions d'euros puisque le quinté dans le Prix Bertrand Deloison est la seconde étape des EpiqE Days.

Le Prix René Balliere

Et bien à l'exception de Timoko et de quelques étrangers, tous les meilleurs trotteurs de Vincennes sont dans la course, à commencer par Bold Eagle. Le crack fait son retour à Paris après sa demi-déconvenue de l'Elitloppet où, après avoir réalisé un temps canon dans sa batterie, il n'a terminé que 4e de la finale. "Tous les feux sont au vert", m'a déclaré son entraîneur Sébastien Guarato qui en attend une facile réhabilitation comme son driver Franck Nivard. Il aura quand même une belle opposition avec Belina Josselyn, Amiral Sacha, Traders, et Bird Parker. La course promet vers 15h et s'il l'emporte Bold en sera à son 14e groupe 1 et une seconde victoire consécutive dans cette course.

Le Prix du Président de la République

C'est la grande course au monté réservée aux quatre ans qui a été remportée les deux dernières années par l'écurie de Laurent-Claude Abrivard. Il délègue cette fois deux belles chances dans une 6e épreuve très ouverte où ils sont nombreux à pouvoir s'imposer. Parmi eux les deux Allaire de qualité Dawana et Django Riff, deux Hallais doués: Darlhey du Rib et Dahlia du Rib et deux Guarato toujours redoutables : Darling du Reux et Dreamer Delo. C'est un pick 5 excitant.

Les deux autres Groupes pour les 3 ans

Le Prix d'Essai au monté, 3e course, verra, on l'espère, le match attendu entre Eye Of The Storm et Eiffel Tower et la 7e opposera les meilleurs 3 ans à l'attelé avec en vedette Ecu Pierji et Erminig d'Oliverie. Une journée à ne pas manquer pour qui aime la compétition, le suspense, et le spectacle !